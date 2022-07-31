Haberler Yaşam Haberleri Büyülü Dağ kimin eseri? KPSS’de sorulan Büyülü Dağ eserinin yazarı kimdir?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:45

Büyülü Dağ kimin eseri? KPSS’de sorulan Büyülü Dağ eserinin yazarı kimdir?

KPSS GY-GK sınavında sorulan “Büyülü Dağ kimin eseridir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genel Kültür Genel Yetenek sınavına katılan ve soruların yanıtını merak eden adaylar bu soruya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, Büyülü Dağ kimin eseri? İşte KPSS’deki bu sorunun yanıtı!

Büyülü Dağ kimin eseri? KPSS’de sorulan Büyülü Dağ eserinin yazarı kimdir?

KPSS'de adı geçen ve "Büyülü Dağ kimin eseri?" sorusuna konu olan yazar merak ediliyor. Sınavın GY-GK oturumunda yer alan "Büyülü Dağ kimin eseri?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS'deki o sorunun yanıtı!

BÜYÜLÜ DAĞ KİMİN ESERİ?

Thomas Mann

Büyülü Dağ, Thomas Mann tarafından ilk kez Kasım 1924'te Almanca olarak yayınlanan bir romandır. Yaygın olarak, yirminci yüzyıl Alman edebiyatının en etkili eserlerinden biri olarak kabul edilir. Mann, The Magic Mountain'ı 1912'de yazmaya başladı.

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Büyülü Dağ kimin eseri? KPSS’de sorulan Büyülü Dağ eserinin yazarı kimdir?
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