Büyülü Dağ kimin eseri? KPSS’de sorulan Büyülü Dağ eserinin yazarı kimdir?

KPSS'de adı geçen ve "Büyülü Dağ kimin eseri?" sorusuna konu olan yazar merak ediliyor. Sınavın GY-GK oturumunda yer alan "Büyülü Dağ kimin eseri?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS'deki o sorunun yanıtı!

BÜYÜLÜ DAĞ KİMİN ESERİ?

Thomas Mann

Büyülü Dağ, Thomas Mann tarafından ilk kez Kasım 1924'te Almanca olarak yayınlanan bir romandır. Yaygın olarak, yirminci yüzyıl Alman edebiyatının en etkili eserlerinden biri olarak kabul edilir. Mann, The Magic Mountain'ı 1912'de yazmaya başladı.