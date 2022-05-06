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Giriş Tarihi: 6.5.2022 00:46 Son Güncelleme: 6.5.2022 01:03

Cadde ortasında çarpışan otomobiller iş yerine girdi: 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Cadde ortasında çarpışan otomobiller iş yerine girdi: 3 yaralı

İstanbul Çekmeköy’de cadde ortasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobillerden biri iş yerine girdi. Kazada 1’i kadın, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi'nden gelmekte olan Okan Çelik'in kullandığı otomobil, Çağdaş Caddesi'nde ilerleyen Okan Yakup'un kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup'un kullandığı otomobil, cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.



1 KADIN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Cadde ortasında çarpışan otomobiller işyerine girdi 3 yaralı | Video



KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin girdiği iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra işyerine girdiği görülüyor.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Cadde ortasında çarpışan otomobiller iş yerine girdi: 3 yaralı
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