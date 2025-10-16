Çağın salgını: Dijital demans! En çok çocuklar ve ergenler tehdit altında

Dijital çağda büyüyen çocukların bilişsel sorunlar ve dikkat sorunları geliştirdiği, ayrıca hafıza, organizasyon, muhakeme, problem çözme ve yüz yüze sosyal iletişimde sorunlar yaşadıkları görülüyor. Elektronik cihazlara bağımlılığın özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye yol açtığını aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini Çocuklara teknolojiyi akıllıca kullanmayı öğretmenin kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekiyor.

YÜZYILIN GÖRÜNMEZ SALGINI

Kovid-19 salgının insanları eve hapsederek teknolojiye karşı olan bağını artırdığına dikkat çeken Şalçini dijital demansın, bu yüzyılın görmezden gelinen bir salgını olduğunu ve bunun da gelecek nesilleri etkileyeceğini vurguladı. Şalçini "Bugün hepimiz, temel günlük görevleri bile tamamlayamayacak kadar dikkatimizin dağıldığı dijital bunama durumundayız. Başta Alzheimer hastalığı olmak üzere bunama yelpazesindeki hastalıklar yaşla birlikte artarken, dijital demans gelişen beyinleri olan çocukları bile etkileyebiliyor. Elektronik cihazların genç yaşta aşırı kullanımı, doktorlar ve psikologlar için artan bir endişe kaynağı. Sosyal izolasyon, hareket eksikliği, öfke, kısa süreli hafıza kaybı, gelişimsel gecikmeler dijital demansın belirtilerinden bazıları. Günümüzde sınıflarda bile kaçınılmaz olarak teknoloji kullanımı giderek fazlalaşmış durumda. Fakat gelecek nesillere teknolojiyi akıllıca kullanmayı öğretmek gerekiyor" diye konuştu.

NASIL ÖNLEM ALINIR?

-Çalışmalar, basılı materyalleri okumanın okuduğunu anlamayı artırdığını gösteriyor. Bu sebeple okumak için tablet ve akıllı telefon yerine dergi, çizgi roman, gazete gibi basılı medyayı daha fazla kullanması teşvik edilmeli.

-Beyni aktif ve sağlıklı tutmak için oyun oynamak ve egzersiz yapmak son derece önemli. Açık hava sporları oynamak gerçek zamanlı problem çözmeyi teşvik eder.

-Çocukların teknolojik cihazlarda sadece dikkat artırıcı ve reaksiyon zamanı temelli oyunlar yerine en azından düşünmeye ve problem çözmeye izin veren satranç, scrabble, yapboz gibi oyunları oynamaları teşvik edilmeli.