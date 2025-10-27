Haberler Yaşam Haberleri Çağlayan Adliyesi önünde gergin dakikalar! İntihara kalkıştı, kendi bacağına sıktı
Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:02 Son Güncelleme: 27.10.2025 11:17

Çağlayan Adliyesi önünde gergin dakikalar! İntihara kalkıştı, kendi bacağına sıktı

Çağlayan Adliyesi önüne gelen bir vatandaş kafasına silah dayayarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında kendi bacağına sıkan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi önüne saat 10.00 sıralarında gelen M.G. (38) isimli vatandaş kafasına silah dayayarak 'Bana 300 yıl ceza verdiniz diyerek havaya 3 el ateş açtı. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Daha sonra sol bacağına ateş eden M.G. kendini yaraladı.

SİCİLİ KABARIK

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G.'nin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama ve yağma suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

