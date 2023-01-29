Haberler Yaşam Haberleri Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
Giriş Tarihi: 29.1.2023 23:42 Son Güncelleme: 29.1.2023 23:42

Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 29 Ocak 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Otuz Beş Yaş adlı şiirinde geçen Dante gibi ortasındayız ömrün dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (29 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 OCAK 2023)

ATV ile 29 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

A- 35
B- 56
C- 70
D- 96


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Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
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