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Giriş Tarihi: 28.1.2024 10:09 Son Güncelleme: 28.1.2024 10:23

Çakar lambaya ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde 81 ilde çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çakar lamba kullanan 807 sürücü tespit edilirken, toplam da 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Çakar lambaya ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı denetim yapıldı. Denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki çakar lambalar söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakar lambaya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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Çakar lambaya ceza yağdı
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