ÇAKOP’tan eşcinsellik destekçisi hekimlere tepki: Çift sarılı bozuk yumurta ödülü vereceğiz

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (Dünya ÇAKOP), cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireyleri sağlıklı bir hayata kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların cinsel kimlik karmaşasına sürükleyen problemlerin önünü almak için çalışıyor. 2023-2024 yılı açılış toplantısını İstanbul Fatih'te bulunan Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nda yapan Dünya ÇAKOP, yaşanan sorunlar ve yaptıkları çalışmalara dair bilgiler de verdi.

"BİZE İHBAR EDİN"

Büyük bir soruna değinen Dünya ÇAKOP Başkanı Öztürk, eşcinselliğe destek olan ve üremeyi durdurma projesine katkıda bulunan bazı hekimlerin cinsel kimlik karmaşası terapilerine engel olduğunu söyledi. Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yasayan bireylere erken yaşta yanlış verilen ergenlik önleyici ilaçlar veya yanlış yönlendirme terapisi uygulayan psikolog ve psikiyatrlara bundan sonra "Çift Sarılı Bozuk Yumurta Ödülü" vereceklerini açıkladı. dunyacakop.com isimli internet sitelerinde biyolojik cinsiyet dışında farklı cinsel kimliklere yönlendirmeye çalışan psikolog ve psikiyatristler varsa vatandaşların bu kişilerin isimlerini ihbar hattı ile kendilerine bildirebileceğini belirtti.

"CİDDİ RUHSAL SIKINTILAR YAŞIYORLAR"

Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan kişilerin çok güzel gösterilen hayatlarının arkasındaki gizli sağlık sorunlarının ve sonradan ortaya çıkan yaşam sıkıntılarının gündeme getirilmesini çok önemsediklerini ifade etti. Öztürk, "Bu kişiler hayatlarının sonuna kadar hormon ve psikolojik terapiler almak zorunda. Ciddi ruhsal sıkıntılar yaşıyorlar. Biz bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz. Onların elinden tutup onları sağlıklı bir hayata kavuşturmak hem de bu gençleri ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapamak hedefimiz" ifadelerini kullandı.

HEDEF, NORMAL AİLE YAPISINI HAYATTA TUTMAK

Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada cinsiyetsizleştirme çalışması çok uzun yıllardan beri yapılıyor. Bununla ilgili de birçok politikalar gündeme getiriliyor. Hedeflerimiz klasik Türk ve dünyadaki normal aile yapısını hayatta tutmak. Dünyada cinsel kimlik karmaşası yaşayan 18 yaşın altındaki bireylere terapi verme hakkı var. 18 yaşından büyüklere ise böyle bir hak bulunmuyor. Türkiye'de 'bağlanma ve travma terapisi' adı altında bir eğitim başlattık. Biz bu eğitimle bize gelen, her türlü hem cinsel sıkıntı yaşayan travma sahibi bireylere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle anne ve babalar da destek olmaya çalışıyorsa onlardan oluşturduğumuz gruplarda onların birbirlerini tanımalarını ve çocukları arasında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini de öğretmeye gayret ediyoruz. 'ImTT' tekniği (imaj dönüşüm terapisi), dünyada en son kullanılan tekniktir. Yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz 'ImTT' tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık. Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlık ve Yahudilikte de cinsel kimlik karmaşasının haram ama Türkiye ve dünyada terapi yapanlara ciddi bir baskı var."