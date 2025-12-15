Çaldıkları telefonu alüminyum folyoya sardılar

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 03.00 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından 4 şüpheli yaklaştı. Bir süre sonra şüphelilerden biri, İrfan Y.'nin elinde bulunan cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Şüpheliler olayın ardından sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Peşlerinden koşan ancak yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

METROYLA KAÇTILAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla yönüne gittikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ALÜMİNYUM FOLYOYA SARDILAR

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda, çalınan cep telefonu alüminyum folyoya sarılı halde ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinde, telefonun sinyal vermesini engelleyerek konumlarının tespit edilmemesi için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi.

TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen cep telefonunun ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.