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Giriş Tarihi: 3.5.2025 20:04

Çalıştığı iş yerini soydu: Bakın çaldıklarını nereye saklamış!

Edirne'de bir şahıs arkadaşının aracını "otogara bırakacağım" bahanesiyle alarak önceden planladığı hırsızlık için iş yerine geldi. İlk olarak kameraları devre dışı bırakan hırsız para kasası ve tip box kutusunu çalarak olay yerinden ayrıldı. İşe hiçbir şey olmamış gibi giden şüpheli yapılan araştırmalar sonucu yakalanınca gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde çaldıklarını mezara gömdüğünü itiraf etti. Öte yandan işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.

İHA
Çalıştığı iş yerini soydu: Bakın çaldıklarını nereye saklamış!

İddiaya göre, C.A. adlı şahıs, bir arkadaşının otomobilini, "otogara bırakacağım" bahanesiyle aldı ve planladığı hırsızlık için iş yerine geldi. Bahçeye atlayarak çatıdan içeri giren şüpheli, ilk olarak güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı ve kayıt cihazını sökerek aldı. Ardından iş yerinde bulunan para kasası ile tip box kutusunu da çalan C.A., olay yerinden hızla uzaklaştı.



MEZARLIĞA GÖMDÜ

Olayın ardından C.A., Edirne'deki bir mezarlığa giderek, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü. Sabah iş yerine hiçbir şey olmamış gibi dönen C.A., yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çalıştığı iş yerini soydu: Bakın çaldıklarını nereye saklamış!
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