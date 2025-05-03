Çalıştığı iş yerini soydu: Bakın çaldıklarını nereye saklamış!





MEZARLIĞA GÖMDÜ

Olayın ardından C.A., Edirne'deki bir mezarlığa giderek, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü. Sabah iş yerine hiçbir şey olmamış gibi dönen C.A., yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.