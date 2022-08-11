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Giriş Tarihi: 11.8.2022 19:45 Son Güncelleme: 11.8.2022 19:56

Cami hırsızları tutuklandı! 600 bin TL hasar verdiler

Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık için tarihi camilere giren 2 hırsız  600 bin liralık zarara neden oldu. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan zanlılar tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cami hırsızları tutuklandı! 600 bin TL hasar verdiler

Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde bulunan tarihi camilerin avlu duvarlarından atlayarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yaparken camilerde ciddi hasara neden oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle cami görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi.

Yapılan çalışmalar sonrasında tarihi Karagöz mahallesinde farklı tarihlerde meydana gelen cami hırsızlık olaylarında 600 bin TL maddi zarar oluşmasına sebep olduğu tespit edilen O.S. ve D.A . isimli şüpheli şahıslar yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Cami hırsızları tutuklandı! 600 bin TL hasar verdiler
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