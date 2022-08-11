Cami hırsızları tutuklandı! 600 bin TL hasar verdiler

Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde bulunan tarihi camilerin avlu duvarlarından atlayarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yaparken camilerde ciddi hasara neden oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle cami görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi.

Yapılan çalışmalar sonrasında tarihi Karagöz mahallesinde farklı tarihlerde meydana gelen cami hırsızlık olaylarında 600 bin TL maddi zarar oluşmasına sebep olduğu tespit edilen O.S. ve D.A . isimli şüpheli şahıslar yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.