Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:09

İstanbul Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi’ndeki bir caminin tuvaletinde 60 yaşındaki Niyazi Bodur isimli şahısın cesedi bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. Niyazi Bodur (60) arızalanan aracını tamir için sanayiye getirmesinin ardından namaz kılmak için camiye gitti. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, Niyazi Bodur'un içinde olduğu tuvaletin kapısını açamadı.

Kapıya vuran görevlinin, Bodur'dan karşılık alamamasının ardından ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri Niyazi Bodur'un cansız bedenini buldu. Bodur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

