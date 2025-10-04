Camiden çıkan çifte kanlı pusu

Kayseri'de yatsı namazı sonrası camiden evlerine dönen Fahri Baktır ve Gülhanım Baktır, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kayseri'nin Hacılar İlçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerinde bulunan bağ evlerinin önünde meydana geldi. Fahri Baktır ve Gülhanım Baktır çifti, yatsı namazı sonrası camiden çıkıp evlerine dönmek istedikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Vücutlarına çok sayıda saçma isabet eden çift, olay yerinde yere yığıldı.

MAL KAVGASI İDDİASI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Şehit Şükrü Bayram Caddesi trafiğe kapatıldı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. Öte yandan, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden çiftin mahallede uzun süredir yaşadığı ve çevre tarafından sevilen, saygı duyulan bir aile olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri olayın ardından büyük şok yaşarken, cinayetin nedeninin ise mal davası olduğu ileri sürüldü.