Caminin elektriğini kullanan aile para bıraktı

Mersin'in Silifke ilçesinde KKTC'ye gidecek feribotun kalkış saatini bekleyen 2 çocuklu aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camii'ne girdi. Burada çocuklarından birinin solunum cihazını çalıştıran, sıcak hava nedeniyle de klimaları açan aile, yaklaşık 1 saat kaldıkları camiden ayrılırken 200 lira para ve "Yolcuyuz, feribot saatini beklerken mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik, sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum.Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı. İkindi namazını kıldırmak için camiye gelen imam hatip Halil Erdem, notu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erdem, ailenin, çocukları için caminin elektriğini kullandığını gördü. Erdem, "Notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi