Camiye namaza gitti! Yankesicilerin kurbanı oldu: Hırsızlık anları kamerada

"BEN YAPMADIM, YANIMDAKİ YAPTI"

Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin A.G. ile E.Ç. olduğunu belirledi. E.Ç. yapılan operasyon ile yakalandı. A.G.'in ise yakalama çalışması devam ediyor. E.Ç., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" dediği öğrenildi.