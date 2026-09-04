Camiye namaza gitti! Yankesicilerin kurbanı oldu: Hırsızlık anları kamerada

CÜZDANI VE ALTINI ÇALINDI
Camiden içeri girip merdivenlerden üst kata çıkarken 2 kadın şüpheli, E.Ö.'nün cebindeki 2 gram altın ve cüzdanı kapkaç yöntemiyle çaldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ö. namazını kılıp camiden çıktıktan sonra cüzdanı ve altınının olmadığını fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video
"BEN YAPMADIM, YANIMDAKİ YAPTI"
Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin A.G. ile E.Ç. olduğunu belirledi. E.Ç. yapılan operasyon ile yakalandı. A.G.'in ise yakalama çalışması devam ediyor. E.Ç., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" dediği öğrenildi.