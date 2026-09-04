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Giriş Tarihi: 4.09.2026 11:16

Camiye namaza gitti! Yankesicilerin kurbanı oldu: Hırsızlık anları kamerada

Adana'da namaz kılmak için camiye giden kadının yankesicilik yöntemi ile cüzdanı ve 2 gram altını çalındı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birisi, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" diyerek suçu arkadaşına attı. Şüpheli tutuklanırken, arkadaşını yakalama çalışması sürüyor.

İHA Yaşam
Camiye namaza gitti! Yankesicilerin kurbanı oldu: Hırsızlık anları kamerada
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Adana'da 27 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Kemeraltı Camii'nde yankesicilik olayı meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. namaz kılmak için camiye gitti.

CÜZDANI VE ALTINI ÇALINDI

Camiden içeri girip merdivenlerden üst kata çıkarken 2 kadın şüpheli, E.Ö.'nün cebindeki 2 gram altın ve cüzdanı kapkaç yöntemiyle çaldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ö. namazını kılıp camiden çıktıktan sonra cüzdanı ve altınının olmadığını fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video

"BEN YAPMADIM, YANIMDAKİ YAPTI"

Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin A.G. ile E.Ç. olduğunu belirledi. E.Ç. yapılan operasyon ile yakalandı. A.G.'in ise yakalama çalışması devam ediyor. E.Ç., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" dediği öğrenildi.

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HIRSIZLAR TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Camiye namaza gitti! Yankesicilerin kurbanı oldu: Hırsızlık anları kamerada
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