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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Çamlıca Camii Galata Kulesi hilal aynı karede

İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni topladı

İHA
Çamlıca Camii Galata Kulesi hilal aynı karede
Ayın en güzel halini çekmeye çalışan birçok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor, kimi zaman da farklı programlar kullanıyor. İzmir'de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikâyeler ile ay fotoğrafları çeken İsa Turan, Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi. Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini, nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu. Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu 'timelpyse' tekniği ile fotoğrafladı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Turan'ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Çamlıca Camii Galata Kulesi hilal aynı karede
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