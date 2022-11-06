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Giriş Tarihi: 6.11.2022 13:50

Çamlıca Kulesi'nde vinçten parça düştü: Dış cephede hasar oluştu

Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.

DHA
Çamlıca Kulesi’nde vinçten parça düştü: Dış cephede hasar oluştu

Kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir.

Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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Çamlıca Kulesi'nde vinçten parça düştü: Dış cephede hasar oluştu
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