Haberler Yaşam Haberleri Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı
Giriş Tarihi: 7.3.2022

Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı
SOSYAL medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen iki çetenin "sanal kavgası" ile ilgili davada "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un ifadesi damga vurdu. "Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada verdiği ifade ortaya çıktı. 28 yıla kadar hapsi istenen Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Akkuş, davaya konu silahlı videoları için ise "Polislik yaptığım dönemlerde çekinmiş olduğum görüntülerdir. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme adli kontrolü kaldırırken, sanıkların savunmalarının tamamlanmasını kararlaştırıp davayı erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Tevfik Göksu açıkladı! İBB'nin borcu dudak uçuklattı!
SON DAKİKA: EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlar yandı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
Son dakika: Türkiye'den müzakere diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA