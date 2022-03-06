Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı

SOSYAL medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen iki çetenin "sanal kavgası" ile ilgili davada "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un ifadesi damga vurdu. "Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada verdiği ifade ortaya çıktı. 28 yıla kadar hapsi istenen Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Akkuş, davaya konu silahlı videoları için ise "Polislik yaptığım dönemlerde çekinmiş olduğum görüntülerdir. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme adli kontrolü kaldırırken, sanıkların savunmalarının tamamlanmasını kararlaştırıp davayı erteledi.