Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji’nin bağlı olduğu şirkete kayyım

Yetkisizlik ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Can Holding yetkilileriyle ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Soruşturma kapsamında, daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildi. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu soruşturmada gün yüzüne çıktı.

DOĞA KOLEJİNE KAYYIM ATANDI

Yeni yapılan tespit sonucunda Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Özel okul zinciri Doğa Koleji, bu şirket bünyesinde faaliyet gösteriyordu.