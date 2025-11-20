Can yakan fotoğraf

Almanya'dan tatil için geldikleri Türkiye'de kaldıkları otelde zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırılan Servet ve Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesi gündemindeki yerini koruyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i otel çalışanı 3'ü ilaçlama şirketi çalışanı 4 şüpheli dün tutuklandı. Otel sahibi, 1 otel çalışanı ve simitçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOKSİK MADDEYE RASTLANMADI

Öte yandan dün Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Ön Raporu açıklandı. Hazırlanan raporda, "Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca anne Çiğdem Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek'in ilk kan örneği ve mide içeriği ile aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin kan örnekleri de incelendi. Bu numunelerde de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı bildirildi.

KİMYASAL MADDE ÖN PLANDA

Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi: Öncelikli ihtimal: Kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi. Daha düşük ihtimal: Tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi. Adli Tıp Kurumu, anne ve çocuklardan alınan otopsi örneklerinin; patolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte kesin ölüm sebebinin belirleneceğini açıkladı. İncelemede harici muayenelerinde ölüme neden olabilecek travmatik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ

Oteli ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C. ifadesinde, "İşyerine başladığım zamanlar şirket yetkilileri tarafından ilaçlama eğitimi aldım. İçeride bir önceki ilaçlamada kullanmış olduğum 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları suyla aynı ölçüde karıştırarak 1 litrelik sprey pompayla ilaçlamasını yaptım" dedi.





HASTANEYE GİDERKEN KİLİTLİ KALDILAR

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği faciada resepsiyon görevlisinin savcılık ifadesi kan dondurdu. Görevli ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemeğe gittiğini, vefat eden baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile birlikte bir süre otelde kilitli kalarak otel kapısını kırmaya çalıştığını, çevredeki vatandaşların kendisine yardım ettiğini ve bu sırada yemekten dönerek onlara kapıyı açtığını söyledi.



DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Servet Böcek, Bolvadin'de toprağa verildi. Cenaze namazında ailesi büyük acı yaşarken babası Yılmaz Böcek, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin" dedi.