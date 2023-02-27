Can yakan harita: Adıyaman kırmızıya boyandı

Asrın deprem felaketinde 44 bin 218 vatandaşımız vefat etti, 115 bin 353 yaralı kurtuldu. Depremin en ağır yaşandığı yerlerin başında gelen Adıyaman'da ise 6 bin 13 vatandaş hayatını kaybetti, 17 bin 499 kişi yaralandı. SABAH'ın Adıyaman'daki kriz merkezinden edindiği son bilgiler enkaza dönüşen kentteki yıkımı gözler önüne serdi. İşte detaylar:

HASAR TESPİTİ... İl genelinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 25.497. Buna orta hasarlılar de eklenince sayı 32 bin 087'ye ulaşıyor. Bu rakamın bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 87 bin 230'a denk geliyor. Bu rakamların büyük kısmı Adıyaman Merkez'de. Adıyaman Merkez'de yıkık bina sayısı bin 307... Adıyaman Merkez'e bağlı köylerde yıkık bina sayısı bin 81...





Merkez'de yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı toplamda 11 bin 749. Buna orta hasarlılar da eklendiğinde sayı 15 bin 290'a çıkıyor. Merkez'de bağımsız bölümlerin toplam sayısı ise 53.190...

TAHLİYE VE YEMEK... Havayolu ve karayoluyla tahliye edilen afetzede sayısı 62 bin 352. Kamu, STK ve gönüllülerden oluşan 23 bin 94 personel sahada görevli. İl genelinde 205 noktada, 660 bin öğün sıcak yemekten 220 bin kişi faydalandı. Bugüne kadar 7 milyon 800 binden fazla öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İÇME SUYU... Şehrin yüzde 95'ine Havşeri kaynağından su veriliyor. Dünden itibaren tamamına verilmeye başlandı. Yeni Mahalle'ye 3 adet 500 litrelik su deposu yapıldı. 3 No'lu çadırkente 5 adet 500 litrelik, 4 No'lu çadırkente ise 2 adet 500 litrelik su deposu montajı yapıldı. Cami, çadırkent ve kamu kurumlarına toplam 6 5 su deposu montajı yapıldı. 22 cami ibadet edilebilir durumda.

TUVALET-DUŞ... Toplam 407 tuvalet ve 192 duş sağlandı. 30 caminin şadırvanı ve tuvaleti kullanılabilir durumda. Millet Bahçesi Çadırkent'te 60 çamaşır makinası, 60 kurutma makinası sağlandı. Eğriçayır Çadırkent'te ise 20 çamaşır makinası, 20 kurutma makinası sağlandı.

ŞEHİR TEMİZLİĞİ... Depremde çok sayıda personeli vefat eden Adıyaman Belediyesi, 160 personel, 16 çöp aracı, 10 arazöz, 10 süpürge ve 1 minipak ile çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi'ne Erzurum, Şanlıurfa, Artuklu, Haliliye, Sincan, Ordu, Ortahisar belediyeleri de 225 personel, 20 çöp aracı, 16 arazöz, 16 süpürge aracı, 2 minipak ve 12 ilaçlama aracıyla destek sağlıyor. 33 mahallede 3 vardiye sistemiyle temizlik ve ilaçlama yapılıyor.

DOĞALGAZ... İl genelinde konut ve diğer abonelerin şüzde 68'ine gaz verilebiliyor.

BARINMA... Çadırlarda toplam konaklayan kiyi sayısı 15.131. Kurulu çadır sayısı 4.704. Kurulan çadırların doluluk oranı yüzde 68. Şu ana kadar kurulan konteyner 494. Planlanan genel toplam konteyner sayısı 17.409

Şu ana kadar toplam konteyner başvuru sayısı 17 bin 890'a ulaştı. Bunların 10 bin 278'i mal sahibi, 7 bin 612'si ise kiracı konumunda. Kira yardımı talebinde bulunanların sayısı ise 14 bin 468'i mal sahibi, 10 bin 287'si ise kiracı olarak kayıtlara geçti. Şehirde KYK ve lise yurtlarında ise halen 4 bin 17 depremzede barınıyor.

SOSYAL MARKETLER... Kentin 4 noktasında sosyal marketler oluşturuldu. Millet Bahçesi Sosyal Market'te hem gıda hem giyim yardımı yapılıyor. Eski Su İşleri Sosyal Market'te gıda, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Sosyal Market'te gıda ve Adıyaman Otogarı Sosyal Market'te gıda yardımları yapılıyor. Bugüne kadar 3 bin 147 aile faydalandı. 70 bin 727 ürün teslim edildi.

TARIM ZARARLARI... Kent genelinde şu ana kadar tespit edilen yıkılmış ahır/ağıl sayısı 3 bin 360 oldu. Telef olan büyükbaş hayvan sayısı bin 356'ya, küçükbaş hayvan 18 bin 333'e, kanatlı hayvan 533 bine yükselirken, hasar gören arı kovanı ise 2 bin 121'e çıktı. Telef olan hayvanların gömülmesine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor. 2 bin 520 ton yem dağıtıldı. 113 hayvan çadırı dağıtıldı. 6 bin 517 büyükbaş, 29 bin 863 küçükbaş hayvanın sağlık taraması ve tedavisi yapıldı. Tüm köyler iki kez tarandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK... 25 ekipten oluşan 140 kişilik personel, toplam bin 139 hanede 5 bin 523 kişi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Böylece bugüne kadar toplam 16 bin 895 hane ziyaret edildi.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ... 70 bin 916 aileye aile başına 10 bin TL olmak üzere toplam 709 milyon 160 bin TL yardım yapıldı. 8 ilçe kaymakamlığına toplamda 50 milyon TL aktarıldı. AFAD'a 815 milyon , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 20 milyon aktarıldı. Özel İdare ile belediyelere 38,5 milyon TL, muhtarlıklara 3 milyon 135 bin TL verildi.