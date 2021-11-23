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Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:51

Çanakkale Boğazı'ndan 250 kilo hayalet ağ temizlendi

DHA
Çanakkale Boğazı’ndan 250 kilo hayalet ağ temizlendi

Çanakkale Boğazı'nda 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında 250 kilogram hayalet ağ temizlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı dalış personeli, 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında Gelibolu ilçesi Doğanaslan Bankı açıklarında hayalet ağ temizliği yaptı. 18 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki hayalet ağ, su altından çıkarılıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 'KONTROL 17' isimli su ürünleri kontrol botuna alındı. Temizlenen ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince tespit edilen hayalet ağların temizlenme faaliyetlerine koordineli olarak devam edeceği belirtildi.

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Çanakkale Boğazı'ndan 250 kilo hayalet ağ temizlendi
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