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Giriş Tarihi: 18.3.2024 13:06 Son Güncelleme: 18.3.2024 13:14

Çanakkale ruhu metroda yaşatıldı, görenlerin gözleri yaşardı

Bursa’da Çanakkale Zaferi ile ilgili metro istasyonu ve tren içerisinde düzenlenen bir tiyatro etkinliğinde, sırtında top mermisi ile trene binen Seyit Onbaşı’yı görenler, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı yolcuların gözleri yaşarırken, Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Çanakkale ruhu metroda yaşatıldı, görenlerin gözleri yaşardı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde, Ahmet Kurt'un yazdığı ve Keremay Ata'nın yönettiği gösteri, metro içerisinde büyük ilgi gördü. Oyuncular, kostümleri ile metroya binerek, vatandaşlara kısa bir gösteride bulundu. Gösteride 1915 yılında Çanakkale'de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Gösteri bitiminde tiyatro ekibi alkışlarla uğurlandı. Metroda düzenlenen gösteri sonrası oyuncular, Şehreküstü Meydanı'nda vatandaşlar ile fotoğraf çekindi. Seyit Onbaşı'nı gören vatandaşlar fotoğraf çekinmek için sıraya girerken, çocukların ilgi odağı ise Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisi oldu. Gösterinin sonunda ise, Seyit Onbaşı sırtında taşıdığı mermiyi topa koyarak bitirdi.

GERÇEK KAHRAMANLAR VURGUSU

Gösteriyi yöneten ve ayrıca gösteride 'Seyit Onbaşı' karakterini oynayan Keremay Ata, "Bugün Şehreküstü'nde farkındalık yapmak istedik. Çanakkale'ye, Mecidiye Tabya'sına dikkat çekmek istedik. Çünkü yıllardır bizlere yabancıların dayatmış olduğu sanal kahramanlarla çocuklarımızı büyüttük. Hatta bizler de onlarla büyüdük. Ama gerçek kahramanları es geçtik. Seyit Onbaşı'nı Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan evlatlarımıza anlatma kararı aldık. Gösteri sırasında ağlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar ağladıkça bizlerin de yüreğinden bir şeyler koptu. Bu benim adıma bir fedakarlık değil, bir görev" diye konuştu. Diğer yandan gösteride Çanakkale Savaşı'nda askerlerin neler yaşadığını anlatan Beyza Kurt ise, "Böyle bir gösteriden teklif aldığımda çok duygulandım. Böyle bir teklif gelince, tarihimi tekrar tekrar gözden geçirdim. Eksiklerimi, hatalarımı, yanlışlarımı ve doğrularımı gözden geçirdim. Anlatmak istediğim bilgilere kendi duygularımı da ekledim. Bu gösteriye çalışırken gözyaşlarımı tutamadım. 'Gittiler, gördüler ve dönemediler' dedik, evet dönemediler. Gösteride de geçtiği gibi, biz bu vatan içinde hür irademiz ile gezip dolaşabiliyorsak eğer, birileri zamanında nefeslerini bizler için feda ettiği içindir" dedi.

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Çanakkale ruhu metroda yaşatıldı, görenlerin gözleri yaşardı
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