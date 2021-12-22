Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Batman’da

Gezici müzeyi ziyaret eden Vali Şahin, müze sorumlusu Cengiz Yörükoğlu'ndan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.



8 gün boyunca 'Mobil TIR'ın Batman'da ziyarete açık olacağını ifade eden Vali Şahin; "Tarihimizin önemli dönüm noktalarından bir olan Çanakkale Savaşları'nın gelecek nesillere daha iyi bir şekilde aktarılması amacıyla; savaştan kalma harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler ile çeşitli malzemelerin sergilendiği müze, 30 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Batman'a gelmesinden emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaret sırasında Valimize; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AVM yöneticileri eşlik etti.