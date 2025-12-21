Çanakkale’de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.