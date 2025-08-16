Çanakkale’de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
12 UÇAK İLE 12 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI
Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.
5 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞLATILDI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kumköy'ün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.
Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri mevkisinde başlayan yangın söndürme çalışmalarını, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı köylerinde inceleyen Toraman, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.