Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi
Giriş Tarihi: 16.8.2025 22:14 Son Güncelleme: 16.8.2025 22:20

Çanakkale'de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı.

AJANSLAR Yaşam
Çanakkale’de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

12 UÇAK İLE 12 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

5 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞLATILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kumköy'ün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri mevkisinde başlayan yangın söndürme çalışmalarını, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı köylerinde inceleyen Toraman, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKAMA GELDİ

Kocaeli Karamürsel'deki yangının kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangınının bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" dedi

ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz