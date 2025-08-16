Çanakkale’de alevlerle mücadele devam ediyor: Yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı! 5 köy tahliye edildi

12 UÇAK İLE 12 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.