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Giriş Tarihi: 3.4.2025 18:41 Son Güncelleme: 3.4.2025 18:53

Çanakkale’de av kazası! Tüfeği ateş alan avcı hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen av kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de av kazası! Tüfeği ateş alan avcı hayatını kaybetti

Bayramiç ilçesine Korucak köyünde yaşayan 53 yaşındaki Bahri Dindar, oğlu ve yeğeniyle birlikte ormana yaban domuzu avına çıktı. Av sırasında köpeklerin kovaladığı domuzun önüne geçmeye çalışan Dindar, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada elindeki tüfek kazara ateş aldı ve Dindar ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla kamyonete konulan Dindar, Köylü köyü yakınlarında ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen Bahri Dindar kurtarılamadı.

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Çanakkale’de av kazası! Tüfeği ateş alan avcı hayatını kaybetti
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