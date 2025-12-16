Çanakkale’de feribottan atlayan kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait saat 14.00 seferini yapan Geyikli-Bozcaada feribotundaki bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle denize atladı.

BALIKÇI TEKNESİ YARDIM ETTİ

Durumu fark eden yolcular, Gestaş görevlilerine haber verdi. Bunun üzerine kaptan, feribot ile manevra yaparak denize düşen vatandaşın bulunduğu noktaya doğru yöneldi. Bu sırada Geyikli'den Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi olay yerine ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gestaş personelinin de yardımıyla denizdeki kişiye can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi'ne getirilen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize atlayan kişinin yüzüp, sırtüstü yatarak kurtarılmayı beklemesi dikkati çekti.