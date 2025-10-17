Çanakkale’de kan donduran akran zorbalığı! Anneden yürek yakan çağrı! ’Evladımı kaybetmek istemiyorum!’

ZORBALIK 2 YILDIR SÜRÜYOR: İKİNCİ ŞOK EDEN OLAY

Anne Dilek Ş., olayın sadece B.I.Ç. ile sınırlı olmadığını, aslında kızının iki sene önceki bir husumeti olan üçüncü bir şahsın azmettirmesiyle B.I.Ç. tarafından darbedildiğini öne sürdü. "Esas kişi o üçüncü şahıstır. Üç hafta önceki olay da zaten iki sene önceki olayla bağlantılı bir olaydır" diyerek zorbalığın organize olduğunu iddia etti.