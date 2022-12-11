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Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:53

Çanakkale'de lodos fırtınası: Deniz ulaşımında aksaklıklar oldu

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, deniz ulaşımında aksaklıklar oldu...

DHA
Çanakkale’de lodos fırtınası: Deniz ulaşımında aksaklıklar oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Çanakkale'de beklenen lodos fırtınası etkili oldu. Hızı zaman zaman 80 ile 100 kilometreyi bulan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde etkisi daha da artıran fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 2 gündür feribot seferi yapılamıyor. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı bölge halkının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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Çanakkale'de lodos fırtınası: Deniz ulaşımında aksaklıklar oldu
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