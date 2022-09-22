Çanakkale’de motor minibüse çarptı: 2 ölü

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Dikmen, Tüvtürk kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir minibüse arkadan çarptı. Motosikletten fırlayan Dikmen ve Taşkın'ın imdadına çevredekiler yetişti. Her iki gençte olay yerine gelen ambulansla önce Çan Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.