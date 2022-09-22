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Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:31 Son Güncelleme: 22.9.2022 11:07

Çanakkale'de motor minibüse çarptı: 2 ölü

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde kız arkadaşını motosikletiyle evine götürmek isteyen genç, bir araca arkadan çarptı. Korkunç kazada Behlül Dikmen ve Özlem Taşkın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale’de motor minibüse çarptı: 2 ölü

Çan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazası tüm ilçeyi yasa boğdu. Kaza, İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi TÜVTÜRK kavşağında meydana geldi.

Çanakkale Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Behlül Dikmen, kendi aralarında söz kestiği kız arkadaşı Özlem Taşkın'ı Yeniçeri Köyü'ne götürmek üzere önceki gün akşam saatlerinde motosikletiyle yola çıktı.

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Dikmen, Tüvtürk kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir minibüse arkadan çarptı. Motosikletten fırlayan Dikmen ve Taşkın'ın imdadına çevredekiler yetişti. Her iki gençte olay yerine gelen ambulansla önce Çan Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Behlül Dikmen önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirirken kız arkadaşı Özlem Taşkın bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Her iki gençte Çan'da toprağa verildi.

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Çanakkale'de motor minibüse çarptı: 2 ölü
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