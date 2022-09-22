Çanakkale’de motor minibüse çarptı: 2 ölü

Çan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazası tüm ilçeyi yasa boğdu. Kaza, İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi TÜVTÜRK kavşağında meydana geldi.
Çanakkale Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Behlül Dikmen, kendi aralarında söz kestiği kız arkadaşı Özlem Taşkın'ı Yeniçeri Köyü'ne götürmek üzere önceki gün akşam saatlerinde motosikletiyle yola çıktı.
MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI
Dikmen, Tüvtürk kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir minibüse arkadan çarptı. Motosikletten fırlayan Dikmen ve Taşkın'ın imdadına çevredekiler yetişti. Her iki gençte olay yerine gelen ambulansla önce Çan Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.