Çanakkale’nin kül tablosu... Yangınlarda 952 futbol sahası büyüklüğünde hektar alan kül oldu

Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında acı tablo gün yüzüne çıktı. Orman yangınlarında toplam 952 futbol sahası büyüklüğünde olan 680 hektar alan yangından zarar gördü.

18 Haziran saat 16.05 sıralarında Eceabat Kumköy mevkinde başlayan yangın bir tarım arazisinde başlamıştı. Yangın şiddetli rüzgâr etkisiyle geniş alana yayılıp ormana sıçradı. Yangın nedeniyle Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyü tahliye edildi. Yangını kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz, çok sayıda iş makinaları ve 970 personelle yangına müdahale edildi.

Eceabat Kumköy mevkinde çıkan yangında 340 hektarlık orman alanı, 235 hektar orman dışı olmak üzere 575 hektar zarar gördü.

20 Haziran saat 16.30 sıralarında Ezine ilçesinde çöp döküm alanında çıkan yangında ise ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu 7 saatte söndürüldü. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde birçok sayıda ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü. Bu yangın sonucunda ise 105 hektarlık alan zarar gördü.