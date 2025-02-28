Çanakkale’yi o temsil edecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında "Geçmişin Görkemi, Bugünün İlhamı, Geleceğin Ümidi Kadınlar" temalı bir iftar programı düzenlenecek. Bakan Mahinur Özdemir Gökaş'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarıyla bir kadına ilham veren girişimcilere seslenecek.

ÇANAKKALE'Yİ VE KAZDAĞLARI'NI ANLATACAK

İftar Programına, Çanakkale'den Kazdağları eteklerinde kurduğu arı çiftliğinde Türkiye'nin prolin değeri en yüksek ballarını üreten kadın girişimci Derya Demircan'da katılacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan böyle bir davet almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Queenida Honey'in kurucusu Derya Demircan, "Böyle bir davet beni çok onurlandırdı. Milyonlarca kadın girişimci arasından Çanakkale'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımızın bu daveti Çanakkale'ye ve kadın girişimciye duyduğu sevgiyi gösteriyor. Beni de laik gördükleri için çok mutluyum" dedi.

Köyüne Dön projesi kapsamında devlet desteğiyle Bayramiç ilçesinde kurduğu çiftliğini ve hikayesini iftar programında katılımcılarla paylaşacağını söyleyen Demircan, kadının toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirterek, kadınların emeğinin sadece plazalardaki unvanlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Hayatın her alanında kadınların önemine dikkat çeken Demircan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.