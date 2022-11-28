Cani anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Gülnaz Şahin, eşi Ömer Şahin'in hayatını kaybetmesi sonrasında 2 çocuk babası kayınbiraderi İdris Şahin ile gayrimeşru bir ilişkiye başladı ve bu ilişki köyde huzursuzlukla karşılandı. Kayınbiraderi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden Kasım 2011'de hamile kalan Gülnaz Şahin, bebeği kürtajla aldırmak istedi ancak süresini geçirdiği için operasyona alınmadı ve hamileliğini devam ettirdi. Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde Haziran 2012'de doğum yapan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Gülnaz Şahin, doğumdan 2 gün sonra taburcu edildi.

İKİ GÜNLÜK BEBEĞİNİ DERE YATAĞINA BIRAKIP GİTMİŞ

Doğumun ardından Erzurum'dan döndüğü sırada bindiği minibüsten inerek dağ yolunda bulunan dere yatağında bebek Şahin'i bırakan Gülnaz Şahin, yaşadığı Tekman'a doğru devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Gülnaz Şahin'in yeni doğan çocuğunu "topuk kanı" alınması için sağlık birimine götürmemesi dolayısıyla adrese gitti. Şahin'in adreste yeni doğan bebek olmadığını söylemesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Olaylardan bir müddet sonra İdris Şahin, eşi ve iki çocuğunu alarak İzmir'e yerleşti. Daha sonra Gülnaz Şahin de İzmir'e yerleşti. Emniyet ekipleri tarafından takibe alınan Gülnaz Şahin, kayınbiraderi İdris Şahin ile bebeğin ölümüyle ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından gözaltına alındı. Bebek Şahin ise, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

16 YILA MAHKUM EDİLDİ

Olayla ilgili Hınıs Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti 2014'te, Gülnaz Şahin'e "Çocuğuna yönelik kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, İdris Şahin "Çocuğunu tasarlayarak öldürme" suçundan beraat etti.

16 YIL AZ DENİLEREK CEZA BOZULDU

Karara yapılan temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin kararıyla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, İdris Şahin hakkında hükmedilen beraat kararını onarken, Gülnaz Şahin'e verilen 16 yıl 8 ay cezayı az bularak bozdu.

Dairenin kararında, sanık Gülnaz Şahin'in kendi öz çocuğu olan 2 günlük bebeği dere kenarına bıraktığına yer verilerek, bölgenin herkes tarafından görülebilecek yerlerden olmadığı, ıssız olduğu, bebeğin bulunmamasının ihtimal dahilinde bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURUR

Kararda, sanık Gülnaz Şahin'in "kasten öldürme" suçunu "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlediğine yer verilerek ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına hükmedildi. Katil annenin ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanması bekleniyor.