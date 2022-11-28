Haberler Yaşam Haberleri Cani anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Giriş Tarihi: 29.11.2022

Cani anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki günlük bebeğini dere yatağında bıraktıktan sonra İzmir'e yerleşen anneye verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını az bularak bozdu. Katil annenin 'ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki alt soyu kasten öldürmek' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanması bekleniyor.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Cani anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Gülnaz Şahin, eşi Ömer Şahin'in hayatını kaybetmesi sonrasında 2 çocuk babası kayınbiraderi İdris Şahin ile gayrimeşru bir ilişkiye başladı ve bu ilişki köyde huzursuzlukla karşılandı. Kayınbiraderi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden Kasım 2011'de hamile kalan Gülnaz Şahin, bebeği kürtajla aldırmak istedi ancak süresini geçirdiği için operasyona alınmadı ve hamileliğini devam ettirdi. Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde Haziran 2012'de doğum yapan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Gülnaz Şahin, doğumdan 2 gün sonra taburcu edildi.

İKİ GÜNLÜK BEBEĞİNİ DERE YATAĞINA BIRAKIP GİTMİŞ

Doğumun ardından Erzurum'dan döndüğü sırada bindiği minibüsten inerek dağ yolunda bulunan dere yatağında bebek Şahin'i bırakan Gülnaz Şahin, yaşadığı Tekman'a doğru devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Gülnaz Şahin'in yeni doğan çocuğunu "topuk kanı" alınması için sağlık birimine götürmemesi dolayısıyla adrese gitti. Şahin'in adreste yeni doğan bebek olmadığını söylemesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Olaylardan bir müddet sonra İdris Şahin, eşi ve iki çocuğunu alarak İzmir'e yerleşti. Daha sonra Gülnaz Şahin de İzmir'e yerleşti. Emniyet ekipleri tarafından takibe alınan Gülnaz Şahin, kayınbiraderi İdris Şahin ile bebeğin ölümüyle ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından gözaltına alındı. Bebek Şahin ise, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

16 YILA MAHKUM EDİLDİ

Olayla ilgili Hınıs Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti 2014'te, Gülnaz Şahin'e "Çocuğuna yönelik kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, İdris Şahin "Çocuğunu tasarlayarak öldürme" suçundan beraat etti.

16 YIL AZ DENİLEREK CEZA BOZULDU

Karara yapılan temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin kararıyla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, İdris Şahin hakkında hükmedilen beraat kararını onarken, Gülnaz Şahin'e verilen 16 yıl 8 ay cezayı az bularak bozdu.

Dairenin kararında, sanık Gülnaz Şahin'in kendi öz çocuğu olan 2 günlük bebeği dere kenarına bıraktığına yer verilerek, bölgenin herkes tarafından görülebilecek yerlerden olmadığı, ıssız olduğu, bebeğin bulunmamasının ihtimal dahilinde bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURUR

Kararda, sanık Gülnaz Şahin'in "kasten öldürme" suçunu "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlediğine yer verilerek ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına hükmedildi. Katil annenin ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ SONUÇLARI SON DAKİKA: TOKİ kura tarihleri YENİ takvimi açıklandı! İşte il il kura çekimi sayıları
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Son dakika: Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında
İstanbul'a yeni metro hattı! Süre 30 dakikaya iniyor: Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani anne ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA