Cani anne, bebeğini pencereden attı

Diyarbakır'da iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E. (27), misafirliğe gittiği kayınpederinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Gözü dönmüş anne, 2 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini beşikten alarak 4'üncü katın penceresinden attı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne olay yerinde gözaltına alınırken, bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.