Cani babadan kan donduran mesaj: Kara toprak oldular

Bursa'da, çocukları Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp teslim olan Murat Kılıç'ın (40), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kılıç'ın, çocuklarını öldürdükten sonra ayrı yaşadığı eşi Gülay Kılıç'a gönderdiği, "Ne yapacaksın çocuksuz? Son pişmanlık fayda etmez. Çocuklar toprak oldu" mesajı dava dosyasına girerken tutuklu sanık, "E-Devlet'ten eşimin hakkımda açtığı davaları görünce sinir krizi geçirdim. Kendimden geçip çocuklarımı öldürmüşüm, farkında değilim" dedi.Nilüfer ilçesinde 29 Mayıs 2024'te meydana gelen kan dondurucu cinayetten sonra çocuklarını evde öldürdüğü yerleri not ettiği ortaya çıkan Kılıç'ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.Mahkeme Başkanı, 'Çocuklardan ayrılırsan üzülür müsün?' diye mesaj atmışsın. Olay günü saat 11.38'de de 'Çocuklar kara toprak oldu, deli ettin beni' diye mesaj atmışsın karına. Bunlara ilişkin ne diyorsun?" diye sordu. Tutuklu sanık, "Valla ben ne yazdığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun beklenilmesi için ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.