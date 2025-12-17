Cani koca Fadim’i 9 kurşunla katletmişti: İşte verilen ceza!

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Savaş Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, 2 sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım" diye konuştu. Olaya müdahil olmadığını belirten sanık Fikret İnal ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.