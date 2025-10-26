Çankırı’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.