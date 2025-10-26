Haberler Yaşam Haberleri Çankırı'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Kazazedeler tedavi altına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi. Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

