Çankırı’da husumetli aileler ortalığı savaş alanına çevirdi: Bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 25.9.2025 18:55

Çankırı’da husumetli iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00'te Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceden husumetli olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

