Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı.. O anlara SABAH ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda üst üste açıklamalar geldi.

RÜZGARIN ŞİDDETİYLE MİNARE YIKILDI

Çankırı şiddetli rüzgarın etkili olduğu illerin arasında yer aldı. Öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar Çankırı merkezde bulunan Bademli camisinin minarelerinden birinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin yıkılma anı ise; bir vatandaşın cep telefonu ile çevrede olup biteni çekim yaptığı sırada kayıt altına aldı.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Görüntülerde rüzgarın şiddetine dayanamayan minarenin bir bütün olarak yıkıldığı görüldü. Edilen bilgiye göre, minarenin yıkılmasıyla araçlar zarar görürken herhangi bir can kaybının yaşanmadı öğrenildi.