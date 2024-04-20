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Video Yaşam Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video
Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video

Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video

20.04.2024 | 16:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına tehlikesine karşı uyarı yaptı. Çankırı’da öğle saatlerinde şiddetini gösteren rüzgar merkezde bulunan Bademli camisine ait minarelerden birinin yıkılmasına neden oldu. O anlar ise bir vatandaşın çevreyi çektiği anlarda saniye saniye kayıt altına alındı. Yıkılan minare çevrede bulunan araçlara zarar verirken herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

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