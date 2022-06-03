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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:52 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:44

Cankurtaran Arslanlar bu yılda can kaybına izin vermeyecekler!

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Cankurtaran Arslanlar bu yılda can kaybına izin vermeyecekler!

2015 yılında Bartın Belediyesi İtfaiye müdürlüğü bünyesinde kurulan Cankurtaran ekibi 2022 sezonuna hazır.

Bartın 'İnsanı yaşat ki Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti yaşasın' prensibi ile yola çıkan Bartın Belediyesi Karadeniz bölgesinin en uzun kum sahiline sahip İnkumu mevkiindeki boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla 2015 yılında Bartın Belediyesi İtfaiye müdürlüğü bünyesinde kurulan Cankurtaran ekibi 2022 sezonuna hazır. 6 yılda binlerce kişiyi dalgaların arasından alan ekip son 4 yıldır da hiçbir can kaybının yaşanmasına izin vermedi.

Karadeniz'in hırçın bir deniz olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemal Akın; "Adı üzerinde Karadeniz, hırçın ve bilmeyenler için tehlikeli bir deniz. İnkumu'muz tam bir doğa harikası, tabir yerin de ise bir cennetir. Karadeniz sahilinde böyle bir yer daha yok. Arkası orman oksijen deposu, önü bir pirinç tanesinden daha küçük altın gibi kum, bir tane taş bulamazsınız. Denizi de öyledir. Bu özelliklerinden dolayı her yaz binlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Hırçın deniz olmasından dolayı bazı zamanlar deniz de gel git olaylarından dolayı deniz tehlikeli olabiliyor." dedi.

"BELEDİYE OLARAK ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Belediye olarak yaptığımız tüm hizmetlerimizde insanlarımızın sağlıklı ve mutlu yaşamalarını ön plana aldıklarını belirten başkan Akın" İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın kendimize prensip edindik. Bu güzide beldemize gelen konuklarımızın hem güzel bir tatil geçirmelerini hem de sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri için sezon boyunca gerekli önlemlerimizi aldık. Gel git olaylarında akıntıya kapılan bir kişinin neler yapması gerektiğini belirten pano ile bunun yanına o günkü hava ve deniz durumuna göre denize girip girilmeyeceğini belirten elektronik uyarı levhasını giriş kısmına astık. Halkımızın ve tatil için gelen misafirlerimizin hayatları bizler için önemli biz her tedbiri aldık. Ama en önemli tedbir insanın kendinin alacağı tedbirdir, onun için ekiplerimizin ve girişte bulunan elektronik uyarı levhasında bulunan ikazlara uysunlar. Ayrıca lütfen gece saat 20.00 den sonra ve gün boyu alkollü denize girmesinler. İnkumu sahilimizde bu sene 13 tane cankurtaran arkadaşımız görev yapacak. Sahil şeridimiz boyunca sağ taraf, sol taraf ve orta kısım olmak üzere 3 ayrı noktamız var. Cankurtaran ekipmanlarımızın hepsi de bu bölgelerimizde görev yapacaklar. Sahilimiz boyunca 2 tanesi sol tarafta, 4 tanesi de sağ tarafta olmak üzere 6 tane cankurtaran kulübemiz var. Cankurtaran arkadaşlarımız sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 saatleri arasında görev yapacaklar. Çok şükür son yıllarda bu çalışmalarımızla birlikte can kayıpları da yaşanmıyor. Tüm cankurtaran arkadaşlarımız ve ekipmanlarımızla, araçlarımızla beraber cankurtaran hizmetini profesyonelce yapıyoruz" dedi

1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında 2 zodyak bot, 1 jet ski, şamandıralar, can simitleri ve diğer ekipmanlar ve 13 personel ile 6 ayrı noktada hizmet verecek olan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cankurtaran ekibi boğulma vakalarına karşı geniş tedbirler alarak görevlerine başladı.

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Cankurtaran Arslanlar bu yılda can kaybına izin vermeyecekler!
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