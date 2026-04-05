ABD/İsrail-İran savaşında 37. gün! Trump saldırı için saat verdi: İran’dan ABD’ye sert tepki...

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Trump, İran'da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacağını belirterek, "Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşarsınız" dedi.
İran ise verdiği cevapta, Trump'ın sözlerine tepki göstererek, "Ahmak, bölgede topyekun bir savaşın temelini atmış ve hala meydan okumaya devam etmektedir" dedi.
Savaşta karşılıklı misillemeler sürerken İran Kuveyt'teki ABD üslerini, iki elektrik üretim ve su arıtma tesisini hedef alırken BAE'deki bir İsrail gemisini de vurdu.
ABD basını ise, İran'da kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.
İşte dakika dakika son gelişmeler...
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi.
Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
İran’ın İsrail’in merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenler çaldı. Sığınağa giderken düşen 90 yaşındaki bir kadının bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı.
İran, İsrail’e yönelik yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ülkenin merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı. Bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilirken, parça tesirli mühimmat taşıyan bir diğer füzenin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi. Magen David Adom ambulans servisi ise, 90 yaşındaki bir kadının sığınağa giderken düştüğünü ve bilinci kapalı olarak Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu. Hastanın durumunun kritik olduğu kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin içeriğine değinen Netanyahu, "İran’da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" ifadelerini kullandı. Trump’ın da İsrail’in bu operasyona verdiği destek konusundaki minnettarlığını kendisine ilettiğini kaydeden Netanyahu, "Savaş alanında ve dışında kurduğumuz işbirliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından ve İsrail’in cesur bir Amerikan savaşçısının kurtarılmasına katkıda bulunabilmesinden büyük gurur duyuyorum" dedi.
ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.
Türkiye ve Mısır'ın olası müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın ABD ve Orta Doğu ülkeleri tarafından kendisine teklif edilen arabulucu rolüne karşı çıktığını öne sürdü.
Kaynaklar, İranlı yetkililerin taleplerinden taviz vermeyi reddettiğini ve geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil çeşitli önerileri geri çevirdiğini belirtti.
Ayrıca kaynaklar, İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğunu ve ABD'li yetkililerle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeyi reddettiğini aktardı.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Aynata ve Şema beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı belirtildi. Meys el-Cebel beldesinde İsrail ordusuna ait bir aracın kamikaze dronla hedef alındığı görüntünün paylaşıldığı açıklamada, Yuval, Metula, Carmiel, Malikiye, Maalot Tarshiha, Avivim, Yiron, Kfar Sold ve Yesud Hamala yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.
Akka, Nehariye ve Safed kentlerindeki İsrail ordusu noktaları ile Meron Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin yerleşimine de roketlerle saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine 26 saldırı düzenlendiği aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri bakanları görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın sanayi ve üretim altyapısı, "barışçıl ve güvenilir nükleer tesislerine" yönelik saldırıları ile ABD'li yetkililerin İran'ın enerji altyapısına yönelik tehditlerine değinerek, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri buna karşı tepki verme sorumluluğu konusunda uyardı.
İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin çıkarları ve güvenliğini savunma konusundaki iradesini vurgulayan Erakçi, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarının sonuçlarının bölge ve dünyanın istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran basınının, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.
Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah'ın, "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak bir İngiliz savaş gemisine saldırı düzenlediği" öne sürüldü. İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberinde, Hizbullah'ın Lübnan kıyılarına yaklaşık 112 kilometre (70 mil) açıkta seyreden bir İngiliz savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.
Haberde, Hizbullah'ın "İsrail donanmasına ait olduğunu sanarak Lübnan kıyılarından İngiliz savaş gemisine füze attığı" iddiasına yer verildi. İsrail makamlarının İngiliz savaş gemisinin hasar gördüğüne ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.
İngiltere'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik hava saldırılarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, son günlerde Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah tarafından kontrol edildiği öne sürülen Amana şirketine ait iki akaryakıt istasyonunun hedef alındığı ifade edildi.
Amana şirketinin Hizbullah'ın askeri altyapısını destekleyen ekonomik yapısının bir parçası olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da Amana şirketine ait 15'in üzerinde akaryakıt istasyonunu hedef aldığı belirtildi.
ran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Huzistan eyaleti Valisi Mevalizade, İran basınında yer alan açıklamasında ABD-İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri aktardı.
Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.
Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz’ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Mevalizade, saldırının ayrıntılarına ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusunda bir daireye saldırı düzenledi. Hedef alınan dairede hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırı nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesi duyuldu.
İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.
Irak’ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) Azadi Kampı’na füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Yerel medyaya göre, İran’da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP’nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kapı’na saldırı düzenlendi. IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı kampa bir füze ve bir İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD’nin İran’da uçağı düşen bir pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda, 4 MH-6 Little Bird helikopterini kasıtlı olarak imha etmek zorunda kaldığı iddia edildi.
Haberde ayrıca, kurtarma görevine katılan iki MC-130J C-130 uçağının operasyon sırasında İran içinde mahsur kaldığı, ABD güçlerinin uçakların İran’ın eline geçmemesi için kasıtlı olarak imha ettiğini söylediği aktarıldı.
Yetkililer, pilot ve kurtarma ekiplerini ülkeden çıkarmak için ABD’nin İran’a üç ek yedek uçak daha göndermek zorunda kaldığını da kaydetti.
Yetkililerden birine göre, iki MC-130J C-130 uçağı da mekanik sorunlar nedeniyle imha edildi; söz konusu uçaklar özel operasyon görevleri için tasarlanmıştı.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde İran’daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Ahmak, bölgede topyekun bir savaşın temelini atmış ve hala meydan okumaya devam etmektedir" dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin yerel basında yer alan açıklamasında, İsrail’e ait bir geminin vurulduğu bilgisi yer aldı.
Açıklamada, BAE’de bulunan Cebel Ali Limanı Kanalı’nda İsrail’e ait bir geminin deniz seyir füzesi ile vurulduğu belirtildi.
Füzenin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı ve yangının hala devam ettiği kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail arasındaki saldırıları devam ediyor. İran, İsrail’in Hayfa kentinde füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir bina isabet alırken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
İtfaiye, isabet alan binanın çökme tehlikesi olduğunu ifade ederek, binada mahsur kalanlar olabileceğini ve arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.
"Tek gerçek çözüm İran halkının haklarına saygı göstermek ve bu tehlikeli oyuna son vermektir." diyen Kalibaf, "Sizin pervasız hamleleriniz, ABD’yi, her aile için gerçek bir cehenneme dönüştürüyor ve Netanyahu'nun emirlerine uymaktaki ısrarınız tüm bölgeyi ateşe atacak." ifadesini kullandı.
Kalibaf ayrıca, "Yanlış yapma! Savaş suçlarıyla hiçbir şey elde edemezsin." uyarısında bulundu.
ABD basını, 3 Nisan’da İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.
Kuveyt'e düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki elektrik üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na bağlı bazı tesisler ile bakanlığa ait bir binanın hedef alındığı bildirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" denildi.
İran ordusu, Kuveyt’teki Arifcan üssünde saldırıya uğradıktan sonra Bubiyan Adası’na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, "İran’ın Kuveyt’teki Arifcan üssüne düzenlediği yoğun İHA saldırısının ve oluşan büyük hasarın ardından Bubiyan Adası’na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldık." denildi.
Bubiyan Adası’nda ABD’ye ait füze sistemleri ile iletişim aygıtlarının bulunduğu alanların hedef alındığı ve saldırıların tıpkı Arifcan üssünde olduğu gibi yine İHA’lar vasıtası ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İran ordusu, ayrıca İsrail’in Dimona kenti yakınlarındaki petrokimya sanayisine yönelik de İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah roketinin İsrail'in kuzeyinde Karmiel yakınlarındaki Deyr el-Esad köyünde açık alana düştüğünü ve 6 kişinin şarapneller nedeniyle yaralandığını kaydetti.
Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar gün boyu devam ederken ülkenin çeşitli kentlerinde zaman zaman sirenler çaldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.
Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığının, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İran'dan ülkeye 2 seyir füzesi ile bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, hava savunma sistemleri ile silahlı kuvvetlerin tüm saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hor Fakkan Limanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığına işaret edilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. İranlıların yaptığı telefon görüşmelerinden haberdar olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, 28 Şubat'ta İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin gazetecilerden onlarca telefon aldığını söyledi.
Ben-Gvir, "Elbette onlara cevap vermedim. Bu ciddi bir mesele. Neden bakanı arayıp soruyorsunuz? Elbette bunun sonuçları var" ifadelerini kullanarak, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu.
Liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer'in sözcüsü Elior Azran'ın, İran'a saldırılar başlamadan önce "Az önce önemli bir bilgi aldım. Kendinize dikkat edin, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa geçiyoruz" ifadelerini kullanması hakkında düşünceleri sorulan Ben-Gvir, güvenlik konusundaki gizli bilgileri paylaşanların yargılanması gerektiğini, fakat burada durumun farklı olduğunu, Azran'ın İran'a saldırıların başlayacağını bilmediğini öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 96. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıların ABD-İsrail'in İran'da köprü ve petrokimya tesislerine saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedeflere ve bölge ülkelerindeki Amerikan ekonomik çıkarları ateş altına alındı." denildi.
"İsrail rejiminin çocuk öldüren savaş uçaklarına yakıt sağlayan Hayfa'daki rafineriye ağır bir saldırı düzenlendiği ve rafinerinin ana bölümlerinin tahrip edildiği" aktarılırken BAE'nin Habşan kentinde bulunan Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait tesislerin de saldırıların hedefi olduğu ifade edildi.
"ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu petrol türevlerinin üretiminde rol oynayan" Bahreyn'in Sitre kentindeki Amerikan petrokimya tesisine de silahlı insansız hava araçlarıyla ağır saldırılar düzenlediği ve tesisin önemli bölümlerine ağır hasarlar verdirildiği öne sürüldü.
Kuveyt'in Şueybe kentindeki Amerikan petrokimya tesisine yapılan saldırının da tesiste yangına yol açtığı ve tesisin tamamen tahliye edilmesine yol açtığı iddia edildi.
Bildirinin sonunda, "Tekrar ediyoruz: Kötülük yapmaya ve sivil tesislere saldırmaya devam ederseniz, yanıtlarımız daha da yıkıcı olacaktır." denildi.
Trump, Fox News’e verdiği röportajda, pazartesi gününe kadar İran’la anlaşmaya varabileceğine inandığını belirterek, "İran şu an görüşmelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, “Tahran anlaşmaya çekinirse İran petrolünü alacağım” dedi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'a yakın Iraklı milis grupların ülkedeki Amerikan diplomatlara suikast amacıyla ABD'nin diplomatik misyonlarına dün gece 2 ayrı saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, son haftalarda Irak topraklarından Amerikan vatandaşları, komşu ülkeler, Irak devlet kurumları ve sivillere yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil farklı bölgelerde yaşandığı kaydedildi.
ABD'nin Irak hükümetine defalarca çağrıda bulunarak, Amerikan tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını ve milis grupların Irak topraklarını saldırı amacıyla kullanmasının engellenmesini talep ettiği bildirildi.
Irak hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ABD'nin kendi personelini ve tesislerini savunmaktan çekinmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, ayrıca Irak'taki Amerikan diplomatik misyonlarına yönelik saldırılardan sorumlu kişi veya grupların kimlik veya yerlerinin tespitine katkı sağlayacak bilgiler için 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.
Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulunarak, İran'da kurtarılan pilotun ağır yaralı olduğunu bildirdi. Trump, "İran’ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve son derece cesur bir F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu büyük bir güçle yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize yaklaşıyordu. Kendisi çok saygın bir albaydır. Personel ve teçhizat açısından taşıdığı yüksek risk nedeniyle bu tür kurtarma operasyonları nadiren gerçekleştirilir. Bu tür durumlar pek yaşanmaz! İkinci operasyon, ilk operasyonun ardından düzenlendi. İlk operasyonda da yine alışılmadık bir şekilde, güpegündüz İran üzerinde yedi saat kalarak pilotu kurtarmıştık. Herkesin sergilediği cesaret ve yetenek inanılmazdı!
"YOKSA CEHENNEMİ YAŞARSINIZ"
Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te Ordu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı muhteşem askerlerimizi korusun!" ifadelerini kullandı. Başkan bir paylaşımın da ise İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin!" dedi
İran'ın yaptığı misillemede füze parçasının doğrudan isabet etmesi sonucunda İsrail'in güneyindeki sanayi bölgesinden yoğun dumanlar yükseliyor.
İran basınının, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Sözcü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyonla ilgili, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." ifadesini kullandı.
ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.
Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.
Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, Lübnan açıklarında yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve "Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisinin kurz füzesiyle hedef alındığı" ifade edildi.
İsrail ordusu ise iddiaya ilişkin "olaydan haberleri olmadığı" açıklamasını yaptı.
ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü bildirildi.
İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erdebil eyaletinde yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, ABD-İsrail'in Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırılarda 5 Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Erdebil Vali Yardımcısı İbrahim İmami, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Germi ve Cafer Abad ilçelerindeki çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 13 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son 24 saatte İran’dan atılan 13 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bahreyn'i hedef alan İran kaynaklı "saldırı dalgalarına" karşı hava savunma sistemlerinin teyakkuzda olduğu ifade edilen açıklamada, savaşın başlamasından bu yana İran'dan ateşlenen 188 füze ve 466 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran, gece yarısından beri düzenlediği üçüncü misillemede, İsrail'in kuzeyini hedef alırken bölgedeki birçok kentte sirenler çaldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayla ilgili isabet ve yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.
ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçağın "mahsur kalması" sonucu imha edildiğini bildirdi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.
Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.
Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.
İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.
ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.
Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren bir seyir füzesinin engellendiğini bildirdi.
Bakanlık, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, son birkaç saatte ülke hava sahasına girdiği tespit edilen bir seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefr Dunin, Batulay, Şehhabiyye, Ayn Baal, Kefre, Sadikin ve Vadi Hacir beldelerini hedef aldı.
Sadikin beldesine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
- İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.
Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde Hermes 900 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
"İsfahan semalarında tespit edilen bir Hermes 900 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanılan açıklamada, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.
Gece saatlerinde yine İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA'nın imha edildiği bildirilmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, 2 gün önce düşen savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD hava aracının İsfahan'ın güneyinde düşürüldüğünü duyurmuştu.
Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamalarda, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığı ve çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü aktarıldı.
Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.
Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, kurtarılan pilotun yaralı olduğunu belirterek, “Pilotumuz için düzinelerce uçak gönderdik. Tarihimizin en cesur operasyonu.” dedi.
İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.
Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.
Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.
Sosyal medyada, İran'ın güneybatısında pilota ulaşmak için ABD ile İran güçleri arasında geçtiği iddia edilen çatışma görüntüleri paylaşıldı.
ABD, İran tarafından düşürülen F-15 avaş uçağının kayıp ikinci pilotunu da düzenlediği operasyonla kurtardı.
Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Sivil Savunma, İran saldırısı sonucunda bir tesiste meydana gelen yangını kontrol altına almak için önlemler alıyor." ifadesine yer verildi.
Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.
Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor.
Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının İran'ın İHA saldırılarına ilişkin yaptığı açıklama paylaşıldı.
Açıklamada, İran'ın iki ayrı bölgede "elektrik ve su arıtma tesisi"ni hedef aldığı ve saldırılar sonucunda iki elektrik üretim ünitesinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.
Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, ülkede "elektrik ve su sisteminin güvenliğinin devamının yüksek öncelik olduğu" ifade edildi.
Bu arada, Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu saldırının ardından ekiplerin yangına müdahale ettiği ve binanın tedbir amacıyla tahliye edildiği ifade edildi.
Kuveyt, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan saldırıda yangın çıktığını duyurmuştu.
Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.
Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Maliye Bakanlığının dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Saldırının bakanlık binasında büyük çaplı hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bakanlıklar Kompleksi binası, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı İran'ın menfur saldırısı sonucunda bir İHA tarafından hedef alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklar Kompleksi çalışanlarının 5 Nisan Pazar günü uzaktan çalışma yoluyla faaliyet yürüteceği belirtilen açıklamada, söz konusu gün randevusu olan vatandaşların kabulünün ertelendiği duyuruldu.
Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.
Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) haberinde, Kuveyt Petrol Kurumunun ülkenin batısındaki Şuveyh kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yönelik düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın çıktığı belirtilerek, "Acil durum ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Kohgiluye ilçesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kohgiluye Kaymakamı İyrec Kazımicu, Tesnim Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi verdi.
Kazımicu, ABD-İsrail'in Kohgiluye ilçesinin Kuhi Siyah bölgesine düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Kazımicu, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralıların tedavi merkezlerine sevk edildiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin California eyaletinde yaşayan iki akrabasının gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Los Angeles kentinde "lüks içinde yaşarken İran'ın terörist rejimine propaganda yaptıkları" gerekçesiyle, Süleymani'nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yasal daimi ikamet (Green Card) statülerini sona erdirmesinin ardından gözaltına alındıkları bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kızı ile birlikte şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) gözetiminde tutulduğu bildirilen Afshar'ın kendi sosyal medya yorumlarında, "İran'daki totaliter, terörist rejimin açık sözlü bir destekçisi" olduğu ileri sürüldü.
Bakanlığın açıklamasında, "Afshar, ABD'de yaşadığı süre boyunca İran rejiminin propagandasını destekledi. Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine ve askeri tesislerine yönelik saldırıları kutladı, yeni İran Yüksek Lideri'ni övdü, Amerika'yı 'Büyük Şeytan' olarak nitelendirdi ve terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları'na sarsılmaz desteğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Afshar'ın, kısa süre önce sildiği belirtilen Instagram hesabında da "İran'ın terörist rejimi için bu propagandayı yaptığı" ve bu durumun, yakın zamanda silinen hesabındaki "sık paylaşımlarıyla da kanıtlandığı" kaydedildi.
Kızı ile birlikte ABD'deki yasal oturumu iptal edilen ve muhtemelen sınır dışı edilmesi beklenen Afshar'ın yurt dışındaki kocasının da ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.
Açıklamanın sonunda, "Trump yönetimi, ülkemizin Amerikan karşıtı terörist rejimleri destekleyen yabancı uyruklulara ev sahipliği yapmasına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Rubio mart ayında da İsrail hava saldırısında öldürülen İran'ın eski güvenlik şefi Ali Laricani'nin kızının ve kocasının ABD vizelerini iptal etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süre önce yapılan saldırıda "pek çok askeri liderin" öldürüldüğünü bildirdi.
Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.
ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.
Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.
Trump, saatler önce yaptığı diğer bir paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etmişti.
"İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu ifade etmişti.