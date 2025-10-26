Canlı altın fiyatları takip ekranı: 26 Ekim 2025 Pazar tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış rakamları kaç TL?

Yerel ve global piyasalardaki hareketlilik, faiz kararları ve diğer gelişmeler altın fiyatları üzerindeki etkisini koruyor. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşanan gram altın fiyatı bu hafta nasıl bir yol izleyecek, düşüş sürecek mi diye merak eden pek çok kişi bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış rakamları kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ekim 2025 Pazar canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık veriler;
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.544,31
SATIŞ(TL) 5.545,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.593,00
SATIŞ(TL) 9.683,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 39.111,00
SATIŞ(TL) 39.704,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.353,67
SATIŞ(TL) 5.603,57
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.111,84
SATIŞ(USD) 4.112,61
