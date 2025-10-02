Haberler Yaşam Haberleri CANLI | Fenerbahçe - Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:33

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice’i konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’lerini merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

CANLI | Fenerbahçe - Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11’ler!

Avrupa sahnesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Nice ile karşı karşıya gelecek. Kritik öneme sahip maç öncesinde futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saatini ve muhtemel kadroları öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'nda başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK!

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

