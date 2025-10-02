CANLI | Fenerbahçe - Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11’ler!

Avrupa sahnesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Nice ile karşı karşıya gelecek. Kritik öneme sahip maç öncesinde futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saatini ve muhtemel kadroları öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?