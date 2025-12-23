CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? ZTK C Grubu

Ziraat Türkiye Kupası'nın büyüleyici atmosferinde İstanbul'un iki devi karşı karşıya geliyor. Ligdeki rekabetlerini kupa sahasına taşıyan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sahada! Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen her iki takım için de bu eşleşme en kritik virajlardan biri. Peki, FB - BJK maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbisini canlı yayınlayacak kanal ve maç hakkında bilmeniz gereken her şey.
Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre dev derbinin programı şu şekilde netleşti:
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Fenerbahçe - Beşiktaş (ZTK)
|Tarih
|23 Aralık 2025 Salı
|Saat
|20.30
|Stadyum
|Chobani Stadyumu (Kadıköy)
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ATV canlı yayını ile şifresiz olarak takip edilecek:
Kupada rotasyona gidilip gidilmeyeceği merak edilirken, derbinin ağırlığı nedeniyle güçlü kadroların sahada olması bekleniyor. Öte yandan eksikler dikkat çekici. İşte, beklenen ilk 11:
Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham
Feneerbahçe'de 9 eksik bulunuyor! Cezalı Fred, milli takımlarına giden Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli olan Ederson ile Duran ile birlikte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Talisca ve Nelson Semedo, Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.
Beşiktaş'ta ise 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yok.