CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? ZTK C Grubu

Ziraat Türkiye Kupası'nın büyüleyici atmosferinde İstanbul'un iki devi karşı karşıya geliyor. Ligdeki rekabetlerini kupa sahasına taşıyan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sahada! Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen her iki takım için de bu eşleşme en kritik virajlardan biri. Peki, FB - BJK maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbisini canlı yayınlayacak kanal ve maç hakkında bilmeniz gereken her şey.