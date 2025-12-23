Haberler Yaşam Haberleri CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? ZTK C Grubu
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:30

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 1. Hafta derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları dev randevu adına en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği bir diğer soru ise ekran başında bekleniyor: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte Kadıköy’deki büyük kapışmanın canlı yayın kanalı, saati ve tüm detayları.

Ziraat Türkiye Kupası'nın büyüleyici atmosferinde İstanbul'un iki devi karşı karşıya geliyor. Ligdeki rekabetlerini kupa sahasına taşıyan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sahada! Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen her iki takım için de bu eşleşme en kritik virajlardan biri. Peki, FB - BJK maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbisini canlı yayınlayacak kanal ve maç hakkında bilmeniz gereken her şey.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre dev derbinin programı şu şekilde netleşti:

Detay Bilgi
Maç Fenerbahçe - Beşiktaş (ZTK)
Tarih 23 Aralık 2025 Salı
Saat 20.30
Stadyum Chobani Stadyumu (Kadıköy)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ATV canlı yayını ile şifresiz olarak takip edilecek:

FB - BJK MAÇ YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

KUPA DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Kupada rotasyona gidilip gidilmeyeceği merak edilirken, derbinin ağırlığı nedeniyle güçlü kadroların sahada olması bekleniyor. Öte yandan eksikler dikkat çekici. İşte, beklenen ilk 11:

Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham

İŞTE DERBİDE EKSİKLER

Feneerbahçe'de 9 eksik bulunuyor! Cezalı Fred, milli takımlarına giden Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli olan Ederson ile Duran ile birlikte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Talisca ve Nelson Semedo, Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.

Beşiktaş'ta ise 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yok.

CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? ZTK C Grubu
