SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı 6.1 ile sallandı! İstanbul, İzmir ve Bursa’da da hissedildii: İşte merkez üssünde son durum!

SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı, dün akşam saat 19.53'te 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ile Yalova'da hissedildi, büyük paniğe yol açtı. 100'ün üzerinde artçı deprem meydana gelirken, büyük korku yaşayan vatandaşlar parklarda sabahladı. Depremin şiddeti ise gün ağırınca ortaya çıktı. İlçedeki pek çok binada, ağır hasar vardı… İşte Balıkesir depreminde son dakika gelişmeler…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.
Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.
Depremin ardından evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.
Depremzede Halil Abak, "Bugün akşam Balıkesir Sındırgı ilçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Balıkesirli halkımıza Allah acı şifaları versin, geçmiş olsun diyorum. Deprem esnasında evde oturuyorduk. Bir anda yerden vurdu. Ses yaptı, acilen hemen dışarı çıktık ve korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Tekrar yavaşça kendimizi toparladık. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Bir tane de vefat edenimiz var. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu gece buralıyız. İnşallah yarın evimize döneriz. Bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz bu." dedi.
Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hasan Umur, "Hiç ummadığımız bir anda her taraf sallanmaya başladı, bardaklar tabaklar her şey yere döküldü. Şoke olduk birden tabii, bir an evvel bitsin bekledik. Ev güvenilir olmadığı için bir de yıkılan binaları gördükten sonra betonların içinde durmak bize göre sağlıklı değil." diye konuştu.
Bir başka depremzede Kemal Umut ise, "Biz oturuyorduk, sallandı bir direkler filan oynadı o şekilde. Bir de duman gibi bir şeyler oldu böyle. O şekilde oldu. Burada yatmaya gelenler var. Buraya geldi evleri iyi olmayanlar. Evlerde kalınmıyor biliyorsunuz depremden dolayı." İfadelerini kullandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.
Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının bugün için tatil edildiği belirtildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssü Balıkesir'de emniyet binası önünde açıklama yaptı. Deprem sonrası ilk olarak ekiplerin arama tarama çalışmalarına tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sındırgı merkezde 1 yıkılan bina var. Ayrıca bir de hasarlı bina var. Yıkılan binada 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan 1 vatandaşımız hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerimiz ise depremle ilgili incelemelerini tamamladı. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina var. 12'si metruk 4'ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok" dedi.
Ayrıca 2 minare yıkıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hasar tespitin detaylarıyla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek. Peşinden detaylı tespitler yapılacak. Raporlar bitince sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.
‘ŞÜKÜRLER OLSUN AĞIR YARALI YOK’
Depremde toplam 29 kişinin de yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:
"29 yaralı var. İyi bir haberimiz var. Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Sağlık Bakanımız da buraya geliyor. Yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacağız. Elektrik, su, doğal gaz ile ilgili şükürler olsun, kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilge aldı, biz de bilgi aktardık. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletelim."
‘TOPLANMA ALANLARINDA BEKLENMESİNDE YARAR VAR’
Evlere girilip, girilmeyeceği yönünde sorular aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Toplanma alanlarında beklenmesinde fayda var. Kızılay, belediyelerin tamamına da teşekkür eserim. Çorba gibi yemek destekleriyle vatandaşların hizmetindeler. Bu geceyi ihtiyatlı geçirmelerinde fayda var. AFAD koordinasyonunda bu çalışma çabuk bitti. 81 yaşındaki büyüğümüzün kurtarıldıktan sonra yaşamasını arzu ederdik. Sosyal medya üzerinden yanlış bilgilere itibar edilmesin. Dolayısıyla medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür eserim" dedi.
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altıdan kurtarılan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadaki 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiği açıklandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 - 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.
Bölgedeki arama kurtarm çalışmalarında 319 personel ve 79 aracın görev yaptığı söylenen açıklamada, "Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Manisa'yı da etkileyen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Akhisar'a bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı 8 ev hasar görmüştür. Gördes'e bağlı Evciler Mahallesi'nde 2 bina ve Çiçekli Mahallesi'nde ise 1 bina hasar görmüştür. Sarıaliler Mahallesi'nde ise yola kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana gelmiştir. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluşmuştur. Salihli'ye bağlı Taytanlı Mahallesi'nde 1 ev hasar görmüştür. Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçemizde 6 vatandaşımız deprem anında kaçmak isterken yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına devam etmektedir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası haberleşme noktasında bir kesinti olmadığını duyurdu.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya enkazdan 5 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesi, en çok etkilenen bölge oldu. İlk belirlemelere göre Sındırgı merkezinde bir bina tamamen yıkıldı. Kırsal mahallelerde bazı evlerde ciddi yapısal hasar oluştu
Ormanıcı ve çevresi, artçı sarsıntıların merkezleri arasında yer aldı. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde çatlaklar ve hafif hasarlar bildirildi
AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, özellikle Sındırgı merkez ve kırsal alanlarda yıkım yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır" açıklamasında bulundu.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi.
