Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.
