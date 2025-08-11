Video Yaşam Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video

Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video

11.08.2025 | 09:04

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkânlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan dron ile görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 02:05
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 11.08.2025 | 09:04
106 milyon TL’lik işlem hareketi tespit edilen çeteye Olta operasyonu | Video 02:19
106 milyon TL'lik işlem hareketi tespit edilen çeteye "Olta" operasyonu | Video 11.08.2025 | 09:04
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin’in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:13
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 11.08.2025 | 09:04
Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı! 08:05
Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı! 11.08.2025 | 08:59
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 10.08.2025 | 16:31
Mersin Limanı’nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:53
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 10.08.2025 | 15:35
Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video 09:57
Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video 10.08.2025 | 15:35
Tamir sırasında hareket eden TIR’ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 00:43
Tamir sırasında hareket eden TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 10.08.2025 | 13:30
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 00:40
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 10.08.2025 | 13:29
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın | Video 00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık | Video 00:20
Bakan Yerlikaya:" Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık" | Video 10.08.2025 | 10:28
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 00:39
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 10.08.2025 | 10:28
Trabzon’da Drakula bahçeleri kuruttu, 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü | Video 04:44
Trabzon'da "Drakula" bahçeleri kuruttu, 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü | Video 10.08.2025 | 10:28
SON DAKİKA! Bağcılar’da 15 katlı binada yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 01:00
SON DAKİKA! Bağcılar'da 15 katlı binada yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 10.08.2025 | 09:58
Binlerce kişi Gazze’ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 11:59
Binlerce kişi Gazze'ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 10.08.2025 | 09:02
Çanakkale’deki orman yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:44
Çanakkale'deki orman yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.08.2025 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY