Bakan Yerlikaya ve Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir depremi hakkında açıklamalar | Video
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün 19:53'te 6.1'lik depremle sallandı.İlçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgede süren çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
