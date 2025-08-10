Son dakika: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den de hissedildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir"
Depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesi, en çok etkilenen bölge oldu. İlk belirlemelere göre Sındırgı merkezinde bir bina tamamen yıkıldı. Kırsal mahallelerde bazı evlerde ciddi yapısal hasar oluştu
Ormanıcı ve çevresi, artçı sarsıntıların merkezleri arasında yer aldı. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde çatlaklar ve hafif hasarlar bildirildi
AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, özellikle Sındırgı merkez ve kırsal alanlarda yıkım yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi. (DHA)