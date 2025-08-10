Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi
Giriş Tarihi: 10.8.2025 21:20 Son Güncelleme: 10.8.2025 21:29

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi.

21:20

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

21:19

Bakan Kurum: "Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

21:15

"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

21:00

6.1'lik deprem sonrası Sındırgı Belediye Başkanı'ndan açıklama

Depremden sonra açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesi, en çok etkilenen bölge oldu. İlk belirlemelere göre Sındırgı merkezinde bir bina tamamen yıkıldı. Kırsal mahallelerde bazı evlerde ciddi yapısal hasar oluştu

Ormanıcı ve çevresi, artçı sarsıntıların merkezleri arasında yer aldı. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde çatlaklar ve hafif hasarlar bildirildi

AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, özellikle Sındırgı merkez ve kırsal alanlarda yıkım yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından kısa bir açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi.

20:35

Başkan Erdoğan: Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi. (DHA)

