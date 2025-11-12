SON DAKİKA! C130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü: 20 şehidimiz var! MSB’den peş peşe açıklamalar

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30’da çalışmalara başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Görev için gittikleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanması sonrası Gürcistan'da düşen uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelden evli ve 2 çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan'ın (40) acı haberi memleketi Amasya'yı hüzne boğdu. Şehidin Gümüşhacıköy ilçe merkezindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Başsağlığı mesajı yayınlayan AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, "İlçemizde uzun yıllar serbest inşaat mühendisi olarak hizmet veren Ümit Kaplan Bey'in oğlu, Astsubay Kıdemli Çavuş Armağan Kaplan kardeşimiz de şehitlerimiz arasındadır. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı. Uçaktaki personellerden 10'unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nde görev yaptıkları öğrenildi. Merzifon ilçe merkezindeki ailelerinin yaşadığı evler ile lojmana da dev bayraklar asıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu şehit oldu.
Amasya Merzifon’da görev yapan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) şehadet haberi, Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu’ya yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kuyucu’nun şehit haberini alan yakınları da baba ocağına geldi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun evli olduğu öğrenildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. İbbiği‘nin şehadet haberi Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi.
Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.
Balıkesir'de yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi. Şehidin annesinin Merzifon'da olduğu babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a yola çıktığı öğrenildi. Şehit Sayın'ın evli olduğu öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız şehit oldu.
Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirileceği bildirildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.
Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.
Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi.
Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan’da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.
Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzereyken Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın acı haberi, Karabük’teki ailesine ulaştı.
Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Güler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gürcistan’da bir askerî kargo uçağımızın düşmesi neticesinde Mehmetçiklerimizin şehit olması, milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan’daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeni ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN ÜSTEL TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek için havalanan THK’ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi haberinin Kıbrıs Türk halkının yüreğini dağladığını belirtti.
Kazada yaşamını yitiren Mehmetçikler için derin üzüntü duyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye’mize sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile telefonda görüştü.
Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'ın Kaheti bölgesindeki Siğnaği kenti yakınlarına düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Enkazın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, şu anda sadece Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri ile kurtarma ekiplerinin olay yerine girişine izin veriyor. Arama-kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle çalışmalarını sürdürüyor.
Yerel kaynaklar, uçağın enkaz parçalarının Xolagiri Manastırı yakınlarındaki dik yamaçlara dağılmış durumda olduğunu ve enkazın ilk olarak yerel halk tarafından fark edildiğini aktardı.